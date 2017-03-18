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"Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)

18.03.2017 21:28
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"Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)

Трогательные черно-белые фото в Facebook показал известный украинский фотограф Евгений Кудрявцев, передает "Диалог. UA".

Один из героев его фото мечтает вырастить много голубей, для этого он собирает металлолом, за что часто получает "взбучку" от брата и его друзей. Из собранного железа мальчишка мечтает построить клетки, голуби Руслана живут в кролятне. 

Когда фотограф поинтересовался, зачем мальчишке столько голубей, то получил по-детски наивный, и в тоже время трогательный ответ: "Голубь - это птица мира! Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" – рассказал Евгений Кудрявцев и опубликовал несколько фотографий с этой поездки.





Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, война, мир, дети, фото, голубь, зона, окопы
 
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