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Будущее "ЛДНР" зависит от позиции Запада в отношении Кремля - политолог
Признание российскими властями "паспортов" так называемых ДНР и ЛНР не является шагом к заморозке конфликта на востоке Украины.
Такое мнение высказал российский политолог и публицист Леонид Радзиховский в своей колонке на "Апострофе".
При этом он отмечается, что с другой стороны за этим шагом может скрываться все что угодно, поскольку "Путин сам себе хозяин-барин": "Он может вполне себе признать эти паспорта, а за этим шагом может ничего и не последовать".
Радзиховский считает, что Россия может провести заморозку, прекратив боевые действия: "Это зависит, в любом случае, не от Украины и не от России, и уже тем более не от "ДНР", "ЛНР".
По словам политолога, это зависит только от позиции Дональда Трампа и европейцев: "Путин рассчитывал на их перемену в отношении себя, рассчитывал, что они будут более податливыми, что пойдут на снятие санкций. Но этот номер не прошел".
Эксперт высказал мнение, что признание "паспортов" псевдореспублик является свидетельством возникшей у Путина обиды: "Ах вы не хотите, ах, вы не идете, значит мы признаем паспорта. Век Россия бегает по граблям".
Напомним, вчера представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия может отказаться от признания "паспортов ДНР и ЛНР".
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
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