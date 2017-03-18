- На Донетчине больше не будут принимать львовский мусор - бизнесмен из Покровска уже разорвал договор о складировании ТБО17:25
- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ15:39
- Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает15:27
- Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)15:17
- В прифронтовой Авдеевке открыли мотосезон, возглавили колонну полицейские (ФОТО)14:52
- Еще один боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома"14:45
Донецк пережил тяжелую ночь: боевики палили из всех видов орудий, залпы слышны были во всех районах города
Жители Донецка в соцсетях сообщают о вечерних и ночных обстрелах со стороны боевиков, которые были слышны практически во всех районах города. Люди пишут о громких звуках выстрелов. Больше всего достается Киевскому и Петровскому районам.
Предлагаем переписку из соцсетей:
-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты».
— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».
— «Центр. нихило так минусует арта.» -» Киевский РИК: задрожали стекла .»
-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы». — «одиночные исходящие, сторона 10й шахты».
— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки».
— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»
— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».
-» Киевский РИК: задрожали стекла .» -«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».
— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты».
До этого в Штрабе АТО также сообщали об атаках боевиков по Авдеевке, Пескам и Троицкому. Сообщалось, что боевики при обстрелах используют минометы и тяжелую артиллерию 122-го калибра.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, житейская история, боевики, обстрелы
- Дончанин Вилин стрелял снарядами и... жабами
- Главарь ДНР сделал громкое признание на могиле Моторолы: появилось видео
- С наступлением ночи боевики начали традиционные обстрелы: Донецк слышит "минусы и плюсы"
- Был на главном Параде и отметил железную свадьбу
- Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)
- Так есть ли перемирие? Жители Донецка снова слышат залпы орудий
- На Донетчине больше не будут принимать львовский мусор - бизнесмен из Покровска уже разорвал договор о складировании ТБО17:25
- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ15:39
- Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает15:27
- Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)15:17
- В прифронтовой Авдеевке открыли мотосезон, возглавили колонну полицейские (ФОТО)14:52
- Еще один боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома"14:45
- На Донетчине больше не будут принимать львовский мусор - бизнесмен из Покровска уже разорвал договор о складировании ТБО17:25
- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- "Крым не мой"- в Санкт-Петербурге "отметили" годовщину аннексии Крыма (ФОТО, ВИДЕО)16:07
- Оккупация Крыма- как это было15:56
- Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ15:39
- Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает15:27
- Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)15:17
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии