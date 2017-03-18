Донецкий пивоваренный завод снова заработал

18.03.2017 13:13

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко принял участие в церемонии запуска Донецкого пивоваренного завода, сообщает один из сепаратистских сайтов.

"Пиво этого завода — это легенда для всей Украины и для Донбасса особенно. Завод снова заработал", — заявил Захарченко.

По словам главаря оккупационной "власти", продукцию этого завода планируется поставлять также на экспорт. Номинальная мощность производства составляет более 30 млн литров в месяц. Сепаратистские СМИ отмечают, что месячный рынок "ДНР" — около 9 млн литров.

Предприятие было остановлено в 2014 году из-за начала боевых действий на Донбас