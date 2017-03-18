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Многострадальное Широкино последние дни находится под постоянным обстрелом боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

18.03.2017 10:16
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Многострадальное Широкино последние дни находится под постоянным обстрелом боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

Широкино на протяжении последних нескольких дней находится под огнем боевиков. Гибридная армия РФ обстреливает позиции АТО из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. 

В поселке в результате обстрелов увеличивается количество разрушенных зданий.  Сейчас Широкино — село-призрак, практически стертое с лица земли.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, война, Широкино, обстрелы, морпехи
 
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