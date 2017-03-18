Многострадальное Широкино последние дни находится под постоянным обстрелом боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

18.03.2017 10:16

Широкино на протяжении последних нескольких дней находится под огнем боевиков. Гибридная армия РФ обстреливает позиции АТО из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В поселке в результате обстрелов увеличивается количество разрушенных зданий. Сейчас Широкино — село-призрак, практически стертое с лица земли.