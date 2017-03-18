На Донетчине больше не будут принимать львовский мусор - бизнесмен из Покровска уже разорвал договор о складировании ТБО

18.03.2017 17:25

Нашумевшая ситуация с приемом львовского мусора на полигоне Покровска (бывший Красноармейск, что в Донецкой области) рассматривалась на аппаратном совещании в Покровской райгосадминистрации. Ранее, напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в Покровске задержаны грузовики с мусором из Львова.

Вот, как описывает ситуацию «Орбита»:

«Свалка, пребывающая в частных руках, расположена на территории Першотравневого сельского совета Покровского района. Поэтому ее дальнейшая судьба во многом будет зависеть от решений, принятый районным руководством.

Как сообщила в ходе аппаратного совещания начальник отдела по вопросам экологии и природных ресурсов и юридической работы управления АПК райгосадминистрации Инна Коваленко, полигон в черте Покровского района действует с 1974 года и обслуживает городское коммунальное хозяйство. Раньше мусорная свалка находилась в коммунальной собственности, а затем перешла в частные руки к предпринимателю из Покровска. Общая площадь участка, задействованного под полигон, составляет 19,2 гектара.

Договор с Леонидом Лейко о передаче в аренду участка земли Першотравневого сельсовета площадью 10,4 гектара для использования под городскую свалку Красноармейская РГА заключила 13 апреля 2005 года. Тогда районная власть пошла навстречу городской и выделила землю для складирования бытовых отходов жизнедеятельности Покровска.

Несмотря на то, что земля районная, сам полигон ТБО принадлежит городу – поскольку предприниматель зарегистрирован и платит налоги в Покровске.

Срок аренды, предусмотренный договором, – 25 лет. По информации начальника природоохранного отдела, за это время на территории полигона может быть складировано не более 5,5 миллиона кубических метров мусора. Ежегодно свалка может принимать до 200 кубометров. Но сейчас, спустя только 12 лет с момента переподписания договора аренды, объем захороненных на свалке ТБО уже приблизился к 5 миллионам кубометров – а это 90% загруженности. Поэтому власти района задались вопросом: куда девать мусор следующие 12 лет?

«Собственник недобросовестно придерживается правил эксплуатации полигонов бытовых отходов, мусор плохо утрамбовывается, а легкая фракция разлетается вокруг на расстояние свыше двух километров. Фермерские и сельскохозяйственные предприятия, земли которых примыкают к полигону, постоянно страдают от этой проблемы», – доложила Инна Коваленко. Кроме этого, по ее словам, каждое лето над свалкой появляются столбы черного дыма из-за самовозгорания мусора.

Председатель Покровской РГА Анатолий Шишко заметил, что не принимает в свой адрес претензии по поводу полигона, высказанные 16 марта общественными активистами во время пресс-конференции покровского городского головы Руслана Требушкина. И добавил, что хоть свалка и не принадлежит району, районные власти готовы совместно с городом искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Анатолий Васильевич сообщил об областной экологической программе, которая предусматривает создание современных полигонов ТБО со строительством мусоросжигающих и перерабатывающих заводов, установкой сортирующего оборудования. Но для Покровска и района все это пока только на бумаге.

«К работе над программой надо приступать уже сейчас, – сказал председатель РГА.– А к вопросу доставки львовского мусора мы подойдем не с позиций политики или пиара – а с государственной точки зрения. Ведь полигон – серьезный экологический объект, без которого город не сможет обеспечивать свои потребности. Для начала вызовем представителей экологической инспекции. Мы сочувствуем львовянам в том, что у них возникла экологическая катастрофа. Любой город должен решать вопросы утилизации своих отходов самостоятельно, но без хитрого развоза мусора по все Украине. И если сюда приедет еще хоть одна машина с мусором из Львова – мы заблокируем въезд на полигон бетонными блоками».

Дальнейшие шаги районных властей по урегулированию ситуации вокруг полигона ТБО будут зависеть от выводов экологов».

По данным издания, предприниматель Леонид Лейко уже расторг договор о складировании львовских отходов на полигоне ТБО в Покровске.