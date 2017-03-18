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Архив - Донецкая область

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой

18.03.2017 14:29
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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой

Пуля из стрелкового оружия пролетела над головами наблюдателей СММ ОБСЕ, которые проводили мониторинг соблюдения режима "тишины" вблизи оккупированной террористами "ДНР" Ясиноватой, сообщили в пресс-службе Миссии.

"В 11:45 члены патруля СММ, находясь рядом с автомобилями миссии, услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м к югу от них. Все присутствующие укрылись за автомобилями миссии.

Наблюдатели определили, что выстрел был осуществлен в направлении с юга на северо-северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м на юг", - говорится в отчете ОБСЕ.

Патруль СММ и присутствующие на месте трое офицеров СЦКК, четыре представителя ГСЧС и четыре члена бригады боевиков "ДНР" по разминированию покинули этот район. Отмечается, что никто из наблюдателей не пострадал, автомобили миссии целы.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, война, монитор, ОБСЕ, обстрелы
 
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