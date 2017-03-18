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Надежда Савченко на допросе в СБУ подтвердила свое участие в стрельбах боевиков "ДНР"
Народный депутат Надежда Савченко на допросе в СБУ в связи с ее пребыванием на неподконтрольной территории подтвердила информацию о том, что она участвовала в стрельбах вместе с боевиками. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказывалась отвечать. Но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований", — отметил Грицак.
Кроме того, он сообщил, что СБУ проверяет информацию о подстрекательстве с стороны евоеннослужащих Вооруженных сил Украины к акциям неповиновения.
"По поводу ее намерений подстрекать военнослужащих Вооруженных сил Украины к акции неповиновения, протестов, информация проверяется", — заявил Василий Грицак.
Фото: https://inforesist.org/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, СБУ, ДНР, боевики, стрельбы
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