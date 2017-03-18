Оккупированный Донецк ночью подвергся мощным обстрелам: появилась сводка разрушений по районам

18.03.2017 14:02

Три района оккупированного Донецка подверглись обстрелам в ночь на 18 марта: пострадал один человек, повреждены дома. Об этом сообщает так называемая "администрация" подконтрольного боевикам города.



Под обстрелами оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.



Киевский район:



- ул. П.Мирного,4 - повреждены окна;



- ул. П.Мирного,6 – повреждены окна, дверь,стена и кровля;



- ул. П.Мирного,12 – повреждена кровля;



- ул. Светлова, д.12 кв.4,5- повреждено остекление, посечены стены.



По имеющимся данным, пострадал 1 человек.



Куйбышевский район:



- ул.9 мая,21 (2 эт)– повреждено остекление;



- ул. Куйбышева,122(3 эт)-повреждено остекление.



Петровский район пос. Трудовские (м-н ш.№ 29):



Снаряд попал на «польскую» базу, поврежден аммиачный трубопровод (перекрыт, опасности нет).



Нарушено электроснабжение поселка. Ведутся работы по восстановлению.