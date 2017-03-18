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Оккупированный Донецк ночью подвергся мощным обстрелам: появилась сводка разрушений по районам
Три района оккупированного Донецка подверглись обстрелам в ночь на 18 марта: пострадал один человек, повреждены дома. Об этом сообщает так называемая "администрация" подконтрольного боевикам города.
Под обстрелами оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
Киевский район:
- ул. П.Мирного,4 - повреждены окна;
- ул. П.Мирного,6 – повреждены окна, дверь,стена и кровля;
- ул. П.Мирного,12 – повреждена кровля;
- ул. Светлова, д.12 кв.4,5- повреждено остекление, посечены стены.
По имеющимся данным, пострадал 1 человек.
Куйбышевский район:
- ул.9 мая,21 (2 эт)– повреждено остекление;
- ул. Куйбышева,122(3 эт)-повреждено остекление.
Петровский район пос. Трудовские (м-н ш.№ 29):
Снаряд попал на «польскую» базу, поврежден аммиачный трубопровод (перекрыт, опасности нет).
Нарушено электроснабжение поселка. Ведутся работы по восстановлению.
Фото: www.alsen.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, разрушения, боевики, обстрелы
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- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ15:39
- Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает15:27
- Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)15:17
- В прифронтовой Авдеевке открыли мотосезон, возглавили колонну полицейские (ФОТО)14:52
- Еще один боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома"14:45
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой14:29
- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
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