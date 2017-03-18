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"Ополченцы" и российские "ихтамнеты" разворовывают военное имущество и топливо

18.03.2017 11:54
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"Ополченцы" и российские "ихтамнеты" разворовывают военное имущество и топливо

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в рядах оккупантов Донбасса продолжаются случаи дезертирства, краж и грубого нарушения воинской дисциплины.

 «17 марта после завершения командно-штабных учений, во время мероприятий по разворачиванию пунктов управления соединений и частей 1 и 2 Армейских корупсов, отмечено массовое разворовывание воинского имущества и топлива, — сообщают в ГУР. — Военной прокуратурой российских оккупационных войска проводится расследование по семи фактам краж».


Фото: informator.media

Теги: Донбасс, война, разведка, воровство, оккупанты
 
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