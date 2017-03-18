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"Оппозиционный блок" призвал власть не провоцировать новые расколы и конфликты в обществе
В "Оппозиционном блоке" призвали власть прекратить политику дискриминационной политики в отношении украинских граждан, а также подавление их прав в гуманитарной и общественной сферах. Об этом говорится в заявлении политической силы, передает 112.ua.
"Сегодня для всех украинских граждан очевидно, что радикальными националистическими решениями власть пытается прикрыть провалы в политической, экономической и социальной сферах. Пытается спрятать неспособность прекратить войну, отвлечь внимание людей от развала экономики и оправдать нищету. Но вопреки надеждам такие шаги становятся контрастным фоном, на котором некомпетентность, коррумпированность и несостоятельность правящих кругов выглядят еще более четко. Даже культурную политику власть превращает в инструмент дополнительных коррупционных поборов", - говорится в сообщении.
В партии подчеркивают, что такими действиями власть провоцирует новые расколы и конфликты, и сама становится источником сепаратизма.
"Это стало результатом слияния интересов коалиции и агрессивных националистических сил. Несмотря на вялые попытки властей отмежеваться от националистов, они движутся в одной повестке, надиктованной утопическими и антигуманными доктринами", - подчеркнули в политсиле.
В "Оппоблоке" потребовали от власти отказаться от блокад, запретов и уголовных преследований в качестве решения внутриполитических проблем; признать за миллионами украинских граждан их естественные культурные и социальные права, право на иную политическую позицию; начать общенациональный диалог, который будет опираться на безусловное соблюдение норм Конституции Украины.
"Создавая искусственные этнокультурные и региональные "гетто", власть блокирует раскрытие творческого потенциала многонационального украинского народа. Призываем власть прекратить борьбу с русской культурой и культурами народов, которые являются полноправной частью украинского и мирового наследия. Сегодня нужно заняться преодолением тотального бескультурья. Направить государственные инвестиции в развитие многонациональной украинской культуры и искусства. Прекратить урезание бюджетных средств на образование и науку", - сказано в заявлении.
Также в партии обратились к местным советом с призывом поддержать такую позицию и указать власти на недопустимость попрания прав граждан. "Власть должна знать, как общество на самом деле относится к её действиям. Мы призываем общественность открыто высказаться в пользу мира в Украине, единства украинского народа и защиты прав её граждан", - заявили в "Оппозиционном блоке".
Фото: mignews.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, гражданская война, дискриминация, правительство, призыв, Оппозиционный блок
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