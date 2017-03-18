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Пограничники на КПВВ в Донбассе задержали незаконный товар, который везли в зону АТО

18.03.2017 11:29
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Пограничники на КПВВ в Донбассе задержали незаконный товар, который везли в зону АТО

Пять автомобилей, в которых перевозили товары на временно неконтролируемую территорию с нарушениями, обнаружили 17 марта пограничники Донецкого и Краматорского отрядов, сообщает Госпогранслужба Украины.

"Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорск" незаконно перевезти рыбацкие принадлежности, духи, косметику, промышленные товары и красную рыбу на общую сумму около 150 тысяч гривен, а также 200 долларов США, 242 тысячи гривен, 100 рублей РФ и радиотехнический прибор", — говорится в сообщении.

Также в украинском пограничном ведомстве подчеркнули, что "граждан вместе с автомобилями и грузом передали в ГФС для принятия правового решения".

 

Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, товар, задержание, Госпогранслужба, зона, КПВВ
 
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