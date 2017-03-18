Полиция Донецкой области арестовали АТОшника, убившего мирного жителя Авдеевки

18.03.2017 07:54

Полиция Донецкой области заявила о раскрытии убийства жителя Авдеевки, тело которого было найдено в лесополосе в 50 км от города, сообщает пресс-служа ведомства.

Как говорится в сообщении, вечером 10 марта в лесополосе вдоль дороги Константиновка-Донецк недалеко от Красногоровки было найдено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Полицейские немедленно начали следственно-оперативную работу на месте обнаружения тела, чтобы тщательно собирать вещественные доказательства, обследуя каждый сантиметр обочины, где был найден погибший.

Установить его личность удалось уже в первые часы. Несколькими днями ранее в Авдеевке пропал мужчина 1973 года рождения, похожий по описанию на убитого.

Уже через несколько дней в результате комплекса следственно-оперативных действий полицейским удалось определить главного подозреваемого. Им оказался мужчина, 1988 года рождения, житель Ровенской области.

Было установлено, что в начале марта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе, где якобы решил выяснить отношения с одним из посетителей. Затем он насильно затащил свою жертву в машину, повез в сторону Очеретино Ясиноватского района, где избил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Убийце грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.