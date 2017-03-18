Порошенко направили петицию с просьбой уволить главу Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина

18.03.2017 19:45

На сайте украинского президента Петра Порошенко появилась петиция, автор которой требует уволить заместителя министра внутренних дел и по совместительству руководителя Донецкой областной полиции Вячеслава Аброськина, сообщает allnews.com.ua.

Петицию составил некий Артем Новосельский. Петиция зарегистрирована накануне, 17 марта.

По словам автора, Аброськин должен быть отстранен от занимаемой должности в связи с тем, что ведет антиукраинскую политику и занимается преследованием добровольцев. Помимо увольнения, Новосельский требует заключения заместителя министра под стражу и его содержания в СИЗО на все время расследования его деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Вячеслав Аброськин уже собрал 500 подписей за лишение Парасюка депутатской неприкосновенности.