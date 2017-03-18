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С начала дня боевики 36 раза открывали огонь, двое украинских военных ранены
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении по опорным пунктам ВС Украины в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплением рядом с Невельским и Луганским российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120, вблизи Песок из крупнокалиберных пулеметов, а Зайцево обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов.
На мариупольском направлении для поражения наших позиций рядом с Водяным враг использовал дважды артиллерию калибра 122, а вблизи Гнутово стрелковое оружие, из БМП бил по Широкино.
На луганском направлении усилились обстрелы по опорным пунктам сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм. Вблизи Крымского велся обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120, а впоследствии привлекли танк, рядом с Трехизбенкой и Попасной из СПГ.
С начала дня ранены двое украинских защитников.
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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