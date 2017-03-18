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С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
18.03.2017 09:33
Боевики незаконных вооруженных формирований с начала суток субботы уже 13 раз обстреляли силы АТО на Донбассе, сообщил в эфире "112 Украина" спикер штаба Сергей Жмурко.
"С утра обстрелы продолжаются. По состоянию на 8:00 зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ, в том числе с использованием тяжелого вооружения, а именно 120-мм минометов", - отметил он.
По словам спикера штаба, все обстрелы традиционно фиксируются и документируются. "СЦКК фиксирует обстрелы наших позиций и жилых районов, дальше передается это в ОБСЕ", - пояснил Жмурко.
За минувшие сутки боевики 112 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, погибли 4 наших бойца.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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