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СБУ обнаружила в серой зоне на Донбассе оружие о военное снаряжение российского образца
18.03.2017 12:13
В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ обнаружили в так называемой «серой зоне» вблизи населенного пункта Майорск (Бахмутский район) схрон. А в нем — военные средства поражения и снаряжение российского производства.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет «Шмель», гранатомет РПГ — 78 (№ БС-614, 1990 г.), Восемь РГД — 5, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов.
В схроне находилось также снаряжение российского производства — разгрузка (СоюзСпецОснащение «ССО»), рюкзак, упаковка бинта Celox с пометкой на этикетке «Русская Медицинская Корпорация, г. Москва» и проч.
Фото: https://ssu.gov.ua
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, оружие, СБУ, военное положение, Майорск
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