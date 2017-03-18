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Ситуация на блокпостах Донбасса: на всех КПВВ огромное скопление машин. на "Майорске" пешая очередь в 4ряда
Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 120/150; "Марьинка" – 200/220; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутово" – 200/40.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"7.00: очередь (пешая) из Горловки метров 50 в 4ряда".
"8.00: в сторону Донецка машин 200".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"7.00: где-то машин 170".
"9.00: в сторону Донецка – между посадкой и марьинским кольцом".
"На Донецк очередь от второй посадки".
"10.00: за 3 часа продвинулись на 4 машины".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"5.00: в Донецк машин 100, хвост очереди на мосту".
"8.00: из Донецка на Еленовке очередь огромная, на рынке заканчивается".
"9.30: Новотроицкое в Мариуполь – около 20".
"10.00: из Донецка на Еленовке очередь больше 200 машин".
"10.30: в Донецк на Новотроицком 10 машин".
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
"8.00: из Донецка в 7 утра очередь была дальше камышей, за час продвинулись примерно машин на 15".
"8.30: на Мариуполь 120 машин примерно".
"8.30: на Донецк машин 20. Это Пищевик".
"9.50: на Донецк небольшая очередь Пищевик, Куликово – почти нет никого в оба направления".
"10.30: Октябрь в Украину – 5 машин. Подъехали еще 3. Пищевик – машин 40".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, блокпост, линия разграничения, очереди
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