Ситуация на блокпостах Донбасса: на всех КПВВ огромное скопление машин. на "Майорске" пешая очередь в 4ряда

18.03.2017 12:28

Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 120/150; "Марьинка" – 200/220; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутово" – 200/40.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

"7.00: очередь (пешая) из Горловки метров 50 в 4ряда".

"8.00: в сторону Донецка машин 200".

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"7.00: где-то машин 170".

"9.00: в сторону Донецка – между посадкой и марьинским кольцом".

"На Донецк очередь от второй посадки".

"10.00: за 3 часа продвинулись на 4 машины".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"5.00: в Донецк машин 100, хвост очереди на мосту".

"8.00: из Донецка на Еленовке очередь огромная, на рынке заканчивается".

"9.30: Новотроицкое в Мариуполь – около 20".

"10.00: из Донецка на Еленовке очередь больше 200 машин".

"10.30: в Донецк на Новотроицком 10 машин".

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

"8.00: из Донецка в 7 утра очередь была дальше камышей, за час продвинулись примерно машин на 15".

"8.30: на Мариуполь 120 машин примерно".

"8.30: на Донецк машин 20. Это Пищевик".

"9.50: на Донецк небольшая очередь Пищевик, Куликово – почти нет никого в оба направления".

"10.30: Октябрь в Украину – 5 машин. Подъехали еще 3. Пищевик – машин 40".

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