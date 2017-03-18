Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых

18.03.2017 08:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погибло четверо военнослужащих, ранения получили трое. Об этом сообщил пресс-центр штаба антитеррористической организации.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска сто двенадцать раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе с использованием тяжелого вооружения.


Фото: https://www.stihi.ru/

Теги: Донбасс, война, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх