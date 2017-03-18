В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил

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Донецкий пивоваренный завод, возобновивший сегодня свою работу после почти двух лет перерыва, планирует производить более шести миллионов литров «Жигулевского» пива в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишут сепаратистские СМИ.
«Производственная мощность завода рассчитана на 32 миллиона литров в месяц. Сейчас мы планируем за такое же время выпускать порядка 6,4 миллиона литров продукции. Надеемся, что в дальнейшем, это ближе к лету, мы увеличим объем», — сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что сейчас на заводе трудятся 242 человека, их средняя заработная плата превышает 13 тысяч рублей. Кроме того, по данным пресс-службы завода, летом текущего года планируется расширение штата сотрудников, увеличение заработной платы и производственных мощностей. Также предприятие до конца года выпустит еще два новых бренда — «Медведь светлое» и «Медведь крепкое».
Фото: dnr-news.com
Теги: Донецк, Донбасс, работа, пиво, планы на будущее, ДНР
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