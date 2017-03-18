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Архив - Донецкая область

В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены дома и ранен мирный житель

18.03.2017 10:43
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В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены дома и ранен мирный житель

Мирный житель Ясиноватой (временно оккупированная территория Донецкой области) получил ранение накануне вечером в результате обстрелов, сообщили в пресс-службе «городской администрации».

«Вечером, в 18:30, под обстрел попала строительно-ремонтная компания „Автодор“ по улице Орджоникидзе, 215. В результате чего был ранен мирный местный житель, который там работает сторожем. Он сразу обратился в больницу, сейчас с ним все в порядке», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обстрелами «повреждено остекление в восьми оконных блоках по улице Маяковского, 3», а «в районе депо Донецк-Северный под Ясиноватой по улице Привокзальная в двух домах прямым попаданием разрушены стены в шести квартирах».

Источник: "ДонПресс".


Фото: proua.com.ua

Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, житейская история, разрушения, ранения, обстрелы
 
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