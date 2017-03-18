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В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)

18.03.2017 11:05
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В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)

17 марта, в Украинском кризисном медиа-центре состоялась презентация печатного издания «ДОНБАСС В огне. Путеводитель зоной конфликта», созданного экспертами ЦИБС «Прометей» при содействии Канадского Фонда поддержки местных инициатив и международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Издание стало итогом многомесячной работы коллектива авторов из разных сфер компетенции — расследовательской журналистики, регионалистики, истории. В издании была собрана информация, которая будет полезна для журналистов, наблюдателей и исследователей, работающих непосредственно в зоне АТО. Среди другой справочной информации в путеводителе содержатся систематизированные сообществом InformNapalm доказательства участия Российской Федерации в войне против Украины. Путеводитель адаптирован для иностранцев и переведен на пять языков, сообщает informnapalm.org.

Промо-видео к книге:



Фото: https://informnapalm.org

Теги: Донбасс, Киев, война, книга, презентация
 
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