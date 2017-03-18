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В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)
17 марта, в Украинском кризисном медиа-центре состоялась презентация печатного издания «ДОНБАСС В огне. Путеводитель зоной конфликта», созданного экспертами ЦИБС «Прометей» при содействии Канадского Фонда поддержки местных инициатив и международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Издание стало итогом многомесячной работы коллектива авторов из разных сфер компетенции — расследовательской журналистики, регионалистики, истории. В издании была собрана информация, которая будет полезна для журналистов, наблюдателей и исследователей, работающих непосредственно в зоне АТО. Среди другой справочной информации в путеводителе содержатся систематизированные сообществом InformNapalm доказательства участия Российской Федерации в войне против Украины. Путеводитель адаптирован для иностранцев и переведен на пять языков, сообщает informnapalm.org.
Промо-видео к книге:
Фото: https://informnapalm.org
Теги: Донбасс, Киев, война, книга, презентация
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- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ15:39
- Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает15:27
- Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)15:17
- В прифронтовой Авдеевке открыли мотосезон, возглавили колонну полицейские (ФОТО)14:52
- Еще один боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома"14:45
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой14:29
- В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил16:57
- В Мариуполе полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов16:41
- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
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