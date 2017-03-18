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Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения
18.03.2017 11:38
Освобождение ВСУ оккупированных боевиками территорий осложняется тем, что они воюют под прикрытием мирных городов. Такое мнение высказал создатель террористического батальона"Восток" Александр Ходаковский на странице в "Вконтакте", назвав это оперативно-тактическим преимуществом армии "ДНР", передает "Остров".
"Украина напрасно нас недооценивает - мы способны бить одновременно по всем фронтам. При всем ее превосходстве в численном составе и вооружениях мы имеем более выгодные оперативно-тактические условия, которые не дали Украине возможности сбросить нас в четырнадцатом году - не дадут и сейчас", - написал он.
Ходаковский уточнил, что более выгодные "оперативно-тактические условия" армии "ДНР" заключаются в том, что боевики прикрываются мирными жителями. "За нашими спинами города", - написал он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сформулировал стратегию войны против Украины - использовать в качестве живого щита мирных жителей.
"Пусть кто-то попробует из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст на Украине такой приказ", - заявил Путин на росТВ еще в начале аннексии Крыма и войны на Донбассе.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, стрельба, боевики, мирное население, Ходаковский
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