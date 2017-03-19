- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця
Из поезда, захваченного участниками блокады Донбасса, похищен уголь на сумму 1,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого регионального филиала «Укрзализныци».
По данным Донецкой железной дороги, 330 тонн сортового угля было похищено из поезда, который в течение месяца удерживался участниками блокады в районе станции Кривой Торец (пгт Щербиновка Торецкого горсовета). В трех вагонах груз отсутствовал полностью, а в 14 вагонах уголь был украден частично. По оценкам железнодорожников, общая сумма стоимости украденного груза составляет примерно 1,4 млн грн. Кроме того, путейцы заявляют и о повреждении самого локомотива.
«Региональный филиал "Донецкая железная дорога" выявил крупную недостачу груза в поездах которые были заблокированы неизвестными лицами 10 февраля на участке Скотоватая-Фенольная-Кривой Торец. После восстановления движения через ст. Кривой Торец 13 марта рабочими железной дороги был осуществлен обзор локомотива, вагонов и груза в вагонах. В локомотиве были обнаружены повреждения в виде отсутствия помехоподавляющего дросселя, электрокабелей, стекол выдвижного окна, 4 огнетушителей и разоборудованного кресла в кабине машиниста № 2», – говорится в сообщении.
Обо всех фактах Донецкая железная дорога сообщила в полицию Донецкой области.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, кража, Донецкая железная дорога, уголь, блокада, ДНР, ЛНР
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)
- В кармане "угольного"вора обнаружили сверток конопли (ФОТО)
- Сами признались: ДНР поставляет половину добытого угля в Украину
- В Луганской области поймали "железнодорожного" вора
- Воры угля активизировались в морозы
- В "ДНР" посоветовали Демчишину брать пример с них
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
- В оккупированном Севастополе заговорили об "угрозе" возвращения к власти украинских элит19:25
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России