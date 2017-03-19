«Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода

19.03.2017 22:04

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) принял первых сотрудников Енакиевского металлургического завода, которые покинули неподконтрольную территорию из-за захвата завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

«Несмотря на утрату Группой Метинвест контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации.

Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест», – сообщил Цкитишвили.

Источник dnews.dn.ua