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“Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
Когда-то у Ахметова спросили:
– Почему вы не собираете добровольческие батальоны для освобождения Донбасса? Почему вы не жертвуете деньги на украинскую армию?
Ахметов ответил:
– Я плачу налоги!
И погудел в гудок.
Примерно то же самое ответили Тарута, Колесников и прочие спесивые донецкие ребята.
Теперь они же озаботились активами, которые они потеряли на Донбассе. Теперь по их логике Украина, жертвуя своими солдатами должна их активы спасать. В их логике украинцы по-прежнему лохи и терпилы.
Кто знает, дай тогда Ахметов и Тарута деньги на армию и на добробаты, Енакиево и Алчевск, где расположены их дорогущие меткомбинаты, вполне могли бы быть под украинским контролем и не надо было бы устраивать никакой блокады.
Но Ахметов денег на войну не дал.
Зато ранее он щедро давал деньги на то, чтобы на Донбассе создать Сомали. Деньги давались на то, чтобы там тотально доминировал люмпен.
Теперь этот люмпен с автоматами из военторга пилит активы Ахметова и Таруты на металлолом.
Это называется – Карма!
А карму, хоть с блокадой, хоть без блокады, надо отрабатывать!
Если бы Ахметов тогда в 2014-м боролся за Донбасс как лев, ему простили бы многое, если не все и разрешили торговать с Донбассом. Общество бы закрыло на это глаза. Но он сам выбрал свою дорогу и пусть пройдет этой дорогой до конца.
Не нужно спасать шулеров, даже если завтра они оденут вышиванки и приедут с гуцульскими колядками на редуты Семенченко.
Украина не должна спасать активы этих ребят. Украина должна быть беспощадной к врагам нашего труднореформируемого государства и дать этим ребятам возможность отработать свою карму до конца.
За свои грехи они должны расплатиться своими, нажитыми непосильным трудом, активами.
Алексей Заводюк
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, Ахметов , карма
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