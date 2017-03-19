Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО

19.03.2017 11:38

Командир спецназа полиции Юрий Голубан будет судиться с нардепом Игорем Луценко, который назвал его сепаратистом.

Об этом сообщает 0629 с ссылкой на сайт министерства внутренних дел.

Во время вечернего эфира телеканала NewsOne от 15 марта 2017 народный депутат Украины Игорь Луценко обвинил командира роты полиции особого назначения ГУНП в Донецкой области полковника полиции Юрия Голубана в «убийстве наших бойцов под Карловкой», назвав полицейского сепаратистом.

«Есть такой сепаратист, который убивал наших бойцов под Карловкой, Юрий Голубан. Так вот его завели, чтобы он выступал с трибуны украинского парламента. Вот таких вот кадров понабирал господин Аваков к себе в «Беркут», эти все новые так называемые структуры, и вот такие кадры там сейчас работают, и сейчас других не нашлось, чтобы только таких вот завести на парламентскую трибуну, чтобы они выступали », - сказал народный депутат Игорь Луценко.

Полковник Юрий Голубан просит суд признать вышеуказанную информацию недостоверной, нарушающей его честь, достоинство и деловую репутацию. Также Юрий Голубан обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективную проверку изложенной народным депутатом информации и принять соответствующие меры реагирования по ее результатам.

Также ветераны АТО и бойцы полка «Киев» требуют от народного депутата Игоря Луценко извиниться перед командиром роты спецназначения полиции Донецкой области Юрием Голубаном за клевету и поддержку пиар-кампании против полиции.