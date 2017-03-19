На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб

19.03.2017 07:55

За прошедшие сутки, 18 марта, подразделения сепаратистов 85 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Ранения получили пять бойцов ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО. Противник применил танки и артиллерию.

Так, на донецком направлении были обстреляны позиции вблизи Авдеевки и Луганского из минометов калибра 82 мм и 120 мм и гранатометов, вблизи Невельского и Песок – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Опытного, Троицкого, Зайцевого и Камянки – из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На мариупольском направлении противник дважды использовал артиллерию калибра 122 вблизи Водяного и Павлополя, а вблизи Широкиного – минометы калибра 120 мм. По укреплениям в районе Марьинки и Гнутового велся огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

На луганском направлении вблизи Крымского боеики вели огонь из гранатометов, минометов калибра 85 мм и 120 мм, танков из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Опорные пункты в районе Троицкого обстреляли из минометов калибра 120 мм, а вблизи Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной – из СПГ, в районе Станицы Луганской – из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Источник korrespondent.net