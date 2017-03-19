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В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами
По сравнению с аналогичным периодом за 18 марта, террористы немного снизили огневую активность в Донбассе. По данным штаба АТО на 19 марта к 18:00, оккупанты совершили 19 обстрелов позиций ВСУ. Двое наших защитников ранены, к счастью погибших в рядах бойцов АТО нет, передает "Диалог. UA".
В опубликованной сводке штаба АТО в Facebook сказано, что наибольшее количество провокаций совершено на мариупольском направлении, где позиции украинских военных обстреливались 12 раз.
Под артудары боевиков попали Водяное, Широкино, Гнутово и Павлополь. На этом участке фронта сепаратисты применили ЗУ-23-2.
Донецкое направление орки поливали огнем из танков, гранатометов, пулеметов. Особо ожесточенно атакуя Авдеевку.
Также было боевиками обстреляно и Луганское. Террористы "ЛНР" на луганском направлении кошмарили Новоалександровку, Новозвановку, обстреливая ВСУ пулеметами, гранатометами, ведя огонь из СПГ.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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