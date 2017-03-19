В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами

19.03.2017 21:15

По сравнению с аналогичным периодом за 18 марта, террористы немного снизили огневую активность в Донбассе. По данным штаба АТО на 19 марта к 18:00, оккупанты совершили 19 обстрелов позиций ВСУ. Двое наших защитников ранены, к счастью погибших в рядах бойцов АТО нет, передает "Диалог. UA".

В опубликованной сводке штаба АТО в Facebook сказано, что наибольшее количество провокаций совершено на мариупольском направлении, где позиции украинских военных обстреливались 12 раз.

Под артудары боевиков попали Водяное, Широкино, Гнутово и Павлополь. На этом участке фронта сепаратисты применили ЗУ-23-2.

Донецкое направление орки поливали огнем из танков, гранатометов, пулеметов. Особо ожесточенно атакуя Авдеевку.

Также было боевиками обстреляно и Луганское. Террористы "ЛНР" на луганском направлении кошмарили Новоалександровку, Новозвановку, обстреливая ВСУ пулеметами, гранатометами, ведя огонь из СПГ.