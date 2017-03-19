В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов

19.03.2017 09:50

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму свыше тридцати миллионов гривен. Правоохранители установили, что наладил подпольное производство в собственном доме житель Славянска. Делец реализовывал фальсифицированную продукцию через торговые сети региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время пятнадцати обысков в торговых точках и складских помещениях в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе сотрудники спецслужбы обнаружили подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов. У злоумышленников также изъято более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Источник 62.ua