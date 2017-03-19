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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО

19.03.2017 15:00
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В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО

Данных по погибшим и пострадавшим нет, террористы истязали мирные районы оккупированного Донецка несколько часов подряд. Артатаки оккупантов начались примерно с 23:00 18 марта, и продолжались практически до 03:00 утра 19 марта. Утро 19 марта также выдалось неспокойным, передает "Диалог. UA".

Пользователи соцсетей сообщают, что самые мощные взрывы в Донецке гремели около 02.00.

Подписчики паблика "Типичный Донецк" писали, что им пришлось резко проснуться, поскольку разрывы снарядов не оставили шансов многим дончанам выспаться "Донецк. 0-23.

Гул техники на юге. Куда идет не пойму - то ли Кировский, то Запорожская. Из города на запад ", "2:16. Донецк.

Текстильщик резко выведен из состояния сна ", "2:17. Донецк. Цирк / обжора - шумно за окном ", "Донецк. Текстильщик. 2:18.

Очень мощный грохот, завыли сигналки у машин ", "2:36. Донецк слышит мощный бой на юго-западе города.

Артиллерия работает ", - рассказывали в перекличках в соцсетях пользователи пабликов.

Кроме того, в Сети появились и кадры, на которых тоже слышны взрывы этой ночи в захваченном боевиками Донецке.

 



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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