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Архив - Донецкая область

Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків

20.03.2017 16:40
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Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків

На даний момент ситуація в зоні бойових дій на Донбасі в напрямку Маріуполя знову загострилася. Проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціям Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні групи «People's Project» на сторінці у соціальній мережі Фейсбук 20-го березня, передає replyua.net.

«На даний момент під Маріуполем відбувається значне загострення ситуації; російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції сил антитерористичної операції з усього наявного озброєння. В той самий час українські солдати також відкривають вогонь у відповідь. За попередніми даними, Збройні сили України повністю знищили опорний пункт противника і всіх терористів, які там знаходилися», - йдеться у повідомленні.

В той самий час відзначається, що бойовики збільшили інтенсивність ведення вогню по позиціям, які раніше знаходилися під їхнім контролем. До зони загострення російські окупанти стягують важку техніку та танки. Якщо раніше ворожі танки гатили лише в темний період доби, то зараз світло, і ситуація погіршується. «Однак українські морські піхотинці готові до «гарячої» зустрічі танків проросійських окупантів», - наголошується у інформаційному листі. 



Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, АТО
 
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