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Архив - Донецкая область

Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса

20.03.2017 19:32
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Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса

Основной целью блокады Донбасса являются досрочные выборы в Верховную Раду

Об этом Politeka в интервью рассказала политолог Олеся Яхно.

Эксперт отметила, что блокадники не решают никаких внешних задач или вопросов войны.

«То есть блокадники решают свои задачи. Ведь если бы они хотели изменить структуру экономики, в частности зависимости от угля, им следовало бы предложить альтернативу, чем это можно заменить. Как это могло бы повлиять на остальную экономическую ситуацию», — рассказала Яхно.

Политолог добавила, что блокадники ставят за цель – досрочные выборы в парламент.

«Во-первых, власть сейчас должна объяснить: поскольку предприятия уже потеряны, теперь Украина может настаивать на каких-то своих условиях. Во-вторых, чтобы снять внутриполитическое напряжение и если перекрывается все, то исчезает предмет для внутриполитической дестабилизации в стране», — подытожила эксперт.



Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
 
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