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Архив - Донецкая область

23 марта в "ДНР" прибудет очередная "братская помощь" от РФ

21.03.2017 11:02
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23 марта в "ДНР" прибудет очередная "братская помощь" от РФ

63-й по счету «гуманитарный конвой» МЧС России 23 марта доставит в «ДНР» около 330 тонн детского питания.

В пресс-службе «МЧС  ДНР» сообщают: «Двадцать третьего марта 2017 года в Донецкую Народную Республику прибудет 63-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».

В «МЧС ДНР» сообщили, что колонна будет сформирована из 20 автомобилей. Они доставят более 330 тонн помощи. По предварительным данным, это проду


Фото: ipress.ua/

Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь
 
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