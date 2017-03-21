Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти

21.03.2017 20:22

Блокада Донбасса показала, что в Украине ощущается вакуум власти, которая готова вести диалог с народом напрямую и принимать управленческие решения. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook высказал журналист Юрий Бутусов.

Журналист Юрий Бутусов убежден, что блокада оккупированного Донбасса явно показала, что политические последствия становятся не менее значимыми, чем экономические:

"Блокада Донбасса показала, что в стране ощущается вакуум власти, которая готова вести диалог с обществом напрямую и принимать управленческие решения по обстановке.

Совет регионального развития, который состоялся с участием президента, премьер-министра и руководства страны, и встреча президента с лидерами фракций - это ответ на эту ощутимую нехватку управляемости, и попытка показать, что управляемость есть, вот она, в телевизоре.

Мне кажется, что политические последствия блокады становятся не менее значимыми, чем экономические".

Бутусов указал на то, что когда решается ключевая проблема экономики Украины, премьер Гройсман просто уходит от ответственности:

"Да, власть должна говорить с обществом не только с помощью пиар-технологий, а на языке стратегий и структурных решений, кризисы требуют личной инициативы и ответственности руководителей.

Премьер-министр Гройсман заявил, что он даже не голосовал за решение СНБО о введении блокады... И на блокаде его нет, с людьми он не говорит, не убеждает, и даже на СНБО его нет - хотя там рассматривается вопрос политики Кабмина. Общество бушует, а глава правительства поручает решение политической проблемы полицейским".

По мнению журналиста, Украине сейчас, как никогда, нужна сильная власть, которая должна отбросить амбиции и объединиться, чтобы отразить врага и поднять страну:

"У президента своя вертикаль, у премьер-министра - своя. Пора бы уже прекратить путаться в мелких частных вопросах и амбициях, а вырабатывать всем миром, всеми избранными лидерами власти на местах общую единую политику и решения. Такая власть нужна всем нам".