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Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди
21.03.2017 10:09
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 70/200;
КПВВ «Марьинка» — 250/200;
КПВВ «Новотроицкое» — 250/100;
КПВВ «Гнутово» — 50/100.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 34,3 тысячи человек и 4900 транспортных средств:
«Майорское» — 7780 человек и 950 транспортных средств;
«Марьинка» — 7915 человек и 1345 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7030 человек и 1440 транспортных средств;
«Гнутово» — 5745 человек и 1195 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 5870 человек.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
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