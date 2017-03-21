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Архив - Донецкая область

Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди

21.03.2017 10:09
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Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 70/200;

КПВВ «Марьинка» — 250/200;

КПВВ «Новотроицкое» — 250/100;

КПВВ «Гнутово» — 50/100.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 34,3 тысячи человек и 4900 транспортных средств:

«Майорское» — 7780 человек и 950 транспортных средств;

«Марьинка» — 7915 человек и 1345 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7030 человек и 1440 транспортных средств;

«Гнутово» — 5745 человек и 1195 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 5870 человек.


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
 
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