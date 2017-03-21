Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе требуют от родственников погибших украинских военных деньги за выдачу тел

21.03.2017 14:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на Донбассе требуют от родственников погибших украинских военных деньги за выдачу тел

Волонтер из Мариуполя Лилия Украинская (Лилия Болбат) уверяет, что оккупанты Донбасса наживаются на погибших защитниках Украины.

 «Погибли наши ребята. Тела остались на неподконтрольный территории. С телефона погибшего парня, орки позвонили маме и сказали: мы убили вашего сына. Готовьте деньги, чтобы забрать тело, — пишет Лилия на своей страничке в Facebook. — С нами воюют не люди. Это твари какие-то, у которых нет ничего святого, ничего человеческого…»


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, деньги, военные, родственник, гибель, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх