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ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"

21.03.2017 21:56
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ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"

ДТЭК направил официальное письмо в адрес компании "Донбассэнерго" с предостережением не закупать уголь, произведенный на временно неконтролируемой территории. 

ДТЭК напоминает, что с потерей управления предприятиями компания отслеживает попытки незаконного перемещения и использования антрацита, сообщает Минпром.

На складах предприятий, вышедших из под управления ДТЭК, осталось порядка 430 тыс. тонн углей марки А/Т. С принятием решения СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения существует высокая вероятность незаконного сбыта данного угля на ТЭС, которые расположены на неконтролируемой территории, в частности, на Старобешевскую ТЭС ПАО "Донбассэнерго". 

Компания подчеркивает, что покупка этого угля является преступлением, предусмотренным ст.209 Уголовного кодекса Украины, – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Своим письмом ДТЭК предупреждает, что в случае незаконной покупки или использования угля компания будет преследовать по закону всех причастных к этому процессу лиц и потребует привлечения их к уголовной ответственности, в том числе за финансирование терроризма.

"Представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" не смогут продавать уголь на территории Украины поэтому, в первую очередь, будут использовать его для обеспечения ТЭС и производства электроэнергии на неконтролируемой территории. Естественно, это будет дешевый ресурс, ведь он, по сути, нелегальный. Наша обязанность – предупредить об этом всех возможных покупателей", – отметил руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.


Фото: minprom.ua/

Теги: Донбасс, уголь, склад, ДТЭК, ДНР, ЛНР
 
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