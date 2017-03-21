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Главари "ЛДНР" хотят, чтобы их финансировали, поэтому шантажируют Кремль и Киев
Лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой в интервью "Апострофу" рассказал, готова ли Россия принять к себе "республики" оккупированного Донбасса и с какой целью боевики ОРДЛО шантажируют Москву и Киев.
Заявления лидеров боевиков свидетельствуют о поиске решений, выхода из тупиковой ситуации, когда ясно, что РФ надо убираться из Донбасса, надо выводить войска, надо прекращать военные действия, что уже нет ресурсов для поддержания жизнеспособности этой территории. Теперь уже боевикам понятно, что проблема с ресурсами у самой России, и им сейчас очень надо обратить на себя внимание.
С одной стороны, бандиты, которые существовали на дотации с российского бюджета, видят, что остались считанные месяцы. Поэтому они предпринимают попытки связать обязательствами Кремль, Путина, и таким образом обеспечить финансирование.
С другой стороны, есть еще и блокада Донбасса Украиной, или правильнее сказать – отказ от финансирования боевиков, что не оставляет им никаких шансов. Предположительно, за этим последует массовый исход населения из этих территорий в Россию, в Украину. Эти ребята, которые называют себя властью в "ДНР"/"ЛНР", останутся на бобах.
Выпуск документов, так называемых паспортов "ДНР"/"ЛНР", было хулиганской акцией. Это все равно, если я начну выпускать паспорта штата Техас, понимая, что там есть часть граждан, которые выступают за его независимость. Теперь они готовы это преступление отменить, но в обмен на уступки. Но это обычный бандитский шантаж. Очень надеюсь, что Киев не просто не согласится, а даже не ответит на такие предложения.
Поведение боевиков сейчас, их заявления, это - их игра с Кремлем и с Киевом. Они шантажируют их с единственной целью - остаться в каком-то политическом пространстве. Как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Они хотят, чтобы их кто-то признавал, кто-то вел с ними переговоры. Но главное, чтобы их финансировали.
Кончается этот поток денег, что является хорошим признаком. Это значит, что потихоньку РФ выводит войска из Донбасса и этим бандитам сигнализирует, что осталось немного времени, мол, давайте ищите для себя какие-то новые формы существования.
Фото: 112.ua/
Теги: политика, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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