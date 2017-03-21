Как связаны блокада Донбасса и курс украинской гривни - прогноз эксперта

21.03.2017 09:27

Продолжение транспортной блокады временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей приведет к обвалу курса гривны.

Об этом в колонке на сайте "Апострофа" пишет экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Украина получила так называемый двойной хук по своей валюте. Девальвационное давление может быть резко увеличено за счет того, что раньше металл, который брали с неподконтрольных территорий, но с тех предприятий, которые находились в украинской юрисдикции, отправляли на экспорт, т. е. получали экспортную выручку. А за уголь все равно по какой цене, но мы платили гривной тем предприятиям, которые находились на неподконтрольной территории. А сейчас мы лишились возможности получать экспортную выручку по металлу, которую оттуда продавали, и параллельно с этим вынуждены будем тратить твердую валюту – доллары, евро – на покупку угля. Это означает, что будет расширение торгового дефицита. А это, в свою очередь, неизбежно приводит к усилению девальвационного давления. Поэтому гривна попала в зону серьезной турбулентности", - отметил Устенко.

Согласно данным "Экономической правды", правительство Украины провело расчеты того, как блокада ОРДЛО повлияет на экономику Украины. Составлены оптимистический и пессимистический сценарии. И, если в соответствии с оптимистическим сценарием курс доллара на конец 2017 года вырастет на 3 грн, то есть до 30 грн/$1, то при пессимистическом – на 5,6 грн, до 32,6 грн/$1.

Кабинет министров решил сделать перерасчет макропоказателей в связи с требованием Международного валютного фонда, который отложил рассмотрение вопроса о выделении Украине транша в размере $1 млрд.

Отметим, в заседание Совета директоров МВФ по Украине, запланированное на 20 марта, было отсрочено, чтобы позволить сотрудникам дать оценку последствиям последних событий для программы. По данным неофициальных источников, причиной задержки выделения транша стала транспортная блокада Донбасса.