Кремль "играет" третий сценарий по Донбассу, но в него не очень верят даже адепты "русского мира"

С идеей Андрея Пионтковского – признание Кремлем паспортов "ДНР" и "ЛНР" – это начало новой фазы войны можно согласиться лишь в целом. Суть ее: в Кремле хотят создать группировкам "ДНР" и "ЛНР" имидж "другой Украины", сделать их субъектами международного права, и взять с них "заявления" с просьбой ввести войска.

Пишет в своем блоге на "Обозревателе" Сергей Климовский.

Ничего нового в этом нет. Кремль такие сценарии играет сто лет. Начинал именно с Украины. В 1918 г. Кремль склепал "другую" – советскую Украину, "правительства" которой в 1918-1920 гг. сидели то в Ростове, то в Москве, то в Курске, то в Таганроге и просили прислать им войска. В Кремле тогда еще разделяли мнение Киева, что Курск и Таганрог – это Украина.

Символично, что Ленин с большевиками, болтая о начале строительстве нового мира, поселились в средневековом Кремле, – копии Запретного Пурпурного города внутри Пекина, где жили императоры Китая. В 1538 г. вокруг Кремля вырос еще и Китай-город. Петр I сбежал из этого средневековья, но большевики туда вернулись и стали загонять в него всех. РФ из состояния умственного и социального средневековья не только никак не выберется, но и все больше в него погружается.

Кремль играет старую схему создания двух Украин, двух Финляндий, двух Молдавий, затем двух Германий, двух Корей, двух Вьетнамов, двух Йеменов, снова двух Молдавий – ПМР называет себя Приднестровской Молдавской республикой, и опять двух Украин. Советский шаблон. В его рамках Кремль полгода называет Азарова правительством в изгнании. Заодно предложили Захарченко через Джигурду переименовать "ДНР" в "ДНР"У – Украинская, чтобы узнать, как это воспримут в Донецке. Захарченко обиделся, и буркнул Джигурде, – паспорт "ДНР", придурок в лифчике, тебе дали по технической ошибке. То есть, по указанию Кремля. Плотницкий не стал ждать, когда его подвергнут испытанию Джигурдой, и 17 марта заявил на камеры: лично он еще не потерял надежду увидеть "ЛНР" в составе РФ.

Плотницкий четко дал понять Кремлю – мы жертвы собственной пропаганды и наши адепты в Луганской области не хотят быть Украинской республикой, ни народной, ни демократической, ни социалистической, ни советской. Даже если все это написать вместе через дефис. Плотницкий намекает, если на этом настаивать, то адепты "русского мира" разберут его на котлеты, отделив медальки и пуговицы.

Аналогичная ситуация в Донецке и Луганске. Особенно после того, как там всем уши прожужжали: Украина – это выдумка поляков, австрийцев и большевиков. Ее не было, нет и быть не может. Резкий разворот от несуществующей Украины с хунтой к Украине братской больно бьет по скрепным головам, которые лишь три года как осознали себя "русским миром". Теперь начальство опять требует осознать себя украинцами. Такие перепады самосознания не выдерживают ничьи головы, даже Захарченко и Плотницкого. Головы готовые выполнять команды, но всему есть психологический предел. Этот предел – главная причина, которая мешает Кремлю реализовать план, описанный Пионтковским.Та же проблема и в Молдове. Приехал Додон 4 января в Тирасполь к Красносельскому – давай объедим Молдову с ПМР! А не получается. После 25 лет рассказов о румынских фашистах, засевших в Кишинёве, – нельзя, – из Красносельского сварят суп. Разумеется, не те, кому летом 2016 г. в Тирасполе угрожали введением уголовной ответственности за отрицание "освободительной миссии" армии РФ в Приднестровье. Вот тут два агента-президента и поняли, почему коммунисту Воронину за 12 лет с ПМР объединиться не удалось. ПМР – этот обломок российско-советской империи, а российскому человеку не скрепно быть гражданином Молдовы, даже коммунистической.

Будь этого ограничителя, то по указанию Кремля в Донецке давно осознали бы себя половцами, а в Луганске – хазарами, и требовали от ООН признания, ссылаясь на право наций на самоопределение. Такая схема отчасти удалась Кремлю лишь с гагаузами, которых сразу признала Турция, так как гагаузам положено быть мусульманами. Ради денег из Турции в Молдове некоторые и перешли из коммунизма в ислам. Хазарский каганат в Луганске – перспективней, чем Половецкая народная республика в Донецке. Можно рассчитывать на Израиль и претендовать на земли до Волги, но надо сделать обрезание. Шахтеры и трактористы к обрезанию не готовы, Плотницкий тоже. Поэтому в Кремле третий год работают над созданием донецкой и луганской нации-клана, развивая идею коммунистов об особой донбасской нации. Закончится тем, что некоторые переедут из Донецка, который Юзовка, в Донецк, который за поребриком.

План объявить "ДНР" и "ЛНР" преемницами УССР не более реалистичен, чем объявить их преемницами Хазарского каганата. Для этого сначала надо сделать дубль-2 октябрьского переворота в Москве, так как нельзя начинать восстановление СССР ни с Тирасполя, ни с Донецка, ни с Луганска. Не тот у них статус. Поэтому Плотницкий и убил В. Киселева по кличке "Коммунист", чтобы луганские и донецкие не отправились в новое триумфальное шествие советской власти по Ростовской области.

С дублем октябрьского переворота в Москве пока полная неясность. КПРФ за, но ее может опередить ЛДПР. Жириновский уже пообещал, если станет президентом, то будет вешать и расстреливать коммунистов и единороссов. "Единая Россия" даже возмутилась, а Жириновский сказал, что его не так поняли. Но 7 марта всех убил подследственный Навальный. Открывая в Башкортостане свой предвыборный штаб, он заявил о поддержке коммуниста-сталиниста А. Клычкова кандидатом в мэры Москвы. Потом тоже говорил, что его не так поняли. Так как в Москве еще не определились с названием переворота: коммунистический или демократический, и кто кого и в какой последовательности будет расстреливать, то объявление УССР на Донбассе откладывается.

Вариант переселить в Донецк Азарова и Януковича, о котором пишет Пионтковский, не реален даже по техническим причинам. Из Януковича из-за его лени полноценный диктатор не мог получиться по определению, и он не хочет в Донецк, а хочет полежать с Полежай, земляными зайцами и т.д. Азаров может и хочет, но не может, так как уволили его из премьеров со всеми формальностями до бегства Януковича, и он спокойно уехал в Вену. В декабре 2013 г. при голосовании в Верховной Раде его как премьера поддержали всего три депутата, одним из них – его сын. С таким рейтингом Азаров может быть только сам себе правительством, а уволенный Яценюк тоже может назвать себя правительством в изгнании, если захочет.

Пионтковский, разумеется, прав, – все эти проекты лежат на столе в Кремле. Замечу, лежат и другие. Лежат давно и группы политтехнологов, рожающие их, получают транши для их реализации. Проект Гиркина – официально объявить войну Украине, там тоже лежит, со всеми планами операций, которые он нарисовал. Кремль – это оркестр, который одновременно играет все проекты, поэтому и получается пропагандистская какофония из гимна СССР, "Боже, царя храни", "Калинки", "Интернационала", "Мурки" и бубна шамана. Даже на Плотницкого с Захарченко эта "музыка" действует угнетающе, – им хочется чего-то одного. В итоге из-за этой "всеядности" политические проекты Кремля на Донбассе провисают, и даже адепты "русского мира" хранят паспорта "несуществующей" Украины, так как "ДНР" и "ЛНР" сегодня есть, а завтра их не будет.

Поэтому предостережение Пионтковского: Кремль готовит экономическую интеграцию этих районов Донбасса и официально введет в них войска лишено основания. Железную руду с Курской аномалии возить в Харцызск, конечно, можно, но зачем, если этот металл самой РФ не нужен, а на мировом рынке спрос и цены на него стали восстанавливаться лишь к концу 2016 г. и что будет в 2017 г. неизвестно. Совещания об интеграции можно проводить сколько угодно, но продвигаться она будет не быстрее, чем Керченский мост, а вкладывать деньги в зону боев можно только в кабаки и бордели: быстро окупаются и без проблем ликвидируются. Поэтому в Крыму оккупанты и чинят дороги тяп-ляп, так как танки их через месяц опять разобьют, – и это аннексированный Крым.

Кремль три года боится признать "ДНР" с "ЛНР", поскольку у них тот же статус, что и у ИГИЛ. Только ИГИЛ не нужно признание Абхазии и Венесуэлы, так как он изначально планировал жить не долго, но шумно. В итоге даже Хезболла 18 марта была вынуждена осудить ИГИЛ, чтобы ее не выгнали из парламента Ливана и чтобы не создавать новых проблем Кремлю.

Кремль устал от трех лет непризнания "ДНР" и "ЛНР" и решил посмотреть, что будет, если РФ их чуть-чуть признает. Но сам это сделать побоялся, поэтому поручил Сбербанку. В итоге получил замурованные отделения Сбербанка в Украине и начало изгнания из нее всех российских госбанков. Как только Нацбанк Украины лишит Сбербанк лицензии, его начнут выгонять и из ЕС. Кремлю, как и в 2014 г. дают понять, – признаете "ДНР" и "ЛНР" – вылетите из ООН, на вас и так "дело о Крыме" висит. Складывается впечатление: все в мире только и ждут, какую еще гнусность сделать Кремль, чтобы дать ему по рукам.

В Кремле это знают и осторожничают: рассказывают о залежах танков и ракет в шахтах Донбасса. По этой причине Путин ни в Крым не приехал, ни в Москве на митинге в честь его оккупации не появился. КПРФ тоже предпочла забыть о Крыме, и кричать о тарифах, – эти всегда был в курсе кремлевских сквозняков. Так что, в ближайшее время мечты о признании "ДНР" с "ЛНР", легализации войск РФ на Донбассе в статусе оккупационных и большой войне РФ с Украиной не сбудутся.

У Кремля сейчас в Украине две более скромные цели. Первая, – любым способом сорвать Евровидение, вплоть до большой стрельбы на Донбассе. Вторая, – заставить Медведчука выдать более четкий план свержения Порошенко, чем сидение на Банковой "солдатских матерей" с закапанными глазами и митинг ненасытных клиентов Сбербанка. Но это вне прогноза Пионтковского.