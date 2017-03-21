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Логистический центр на КПВВ "Майорск" закрыли из-за прекращения грузовых перевозок в зону АТО
Логистический центр в районе КПВВ "Майорск" закрылся, сообщает "Радио Свобода".
"В связи с решением СНБО о временном прекращении грузовых перевозок приостановлена работа логистического центра", - рассказал помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.
Напомним, в августе 2015 года между нулевым блокпостом "Майорск" и контрольным пунктом въезда-выезда "Зайцево" был открыт гуманитарно-логистический центр. Он был призван решить несколько задач: разрешить продовольственный кризис на неподконтрольных территориях, разгрузить КПВВ "Зайцево" от людей, которые ездили через него исключительно за продуктами и лекарствами, и ограничить контрабандные потоки. Поначалу люди с неподконтрольной территории действительно ездили в логистический центр за продуктами и лекарствами, однако, уже осенью 2015 года там осталось всего несколько палаток с товарами и единицы покупателей. Причиной этому стали огромные очереди на нулевом блокпосту в Майорске, который обязательно должен был пересечь потенциальный покупатель. Со временем логистический центр в районе КПВВ "Зайцево" прекратил работу.
В конце октября 2016 года открылся контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорск", который находится на расстоянии километра от "нулевого" поста. На КПВВ "Майорск" в декабре 2016 года начал работать новый логистический центр.
Фото: doneck-news.com/
Теги: Донбасс, логистический центр, Майорск, КПВВ
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