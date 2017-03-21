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Мариупольским АТОшникам предлагают стать IT-специалистами
В Мариуполе, Николаеве и Луцке представители фонда BrainBasket для участников АТО запускают социальный образовательный проект Coding For Future, цель которого — освоение новой профессии IT-специалиста. Об этом сообщают организаторы проекта.Программа обучения рассчитана на несколько месяцев и стартует в апреле. Занятия планируются два раза в неделю в вечернее время. Партнерами проекта выступают InternetDevels, Invisible Solutions, Intellica и Nova Ukraine.
Известно, что желающие попробовать свои силы в IT-сфере пройдут курс по JavaScript, сообщает 0629.com.ua.
«Для нас очень важно дать возможность помочь с новыми навыками и трудоустройством защитникам Украины, пострадавших в АТО. Мы рады участвовать в проекте Coding for Future вместе с Фондом BrainBasket», — заявил Ник Белогорский, сооснователь и директор организации Nova Ukraine.
Обучение будет проходить на базе хабов всеукраинского проекта Technology Nation — в библиотеках или на локациях партнеров. По окончании курса наиболее академически успешные выпускники будут рекомендованы к трудоустройству в ведущие IT-компании Украины. Участниками проекта станут желающие, которые зарегистрировались на предыдущие волны проекта, а также те, кто зарегистрируется сейчас, до 3 апреля.
Зарегистрироваться можно по ссылке: goo.gl/forms/BhwKxxlkSlI7eH6e2
Добавим, фонд BrainBasket является некоммерческой, неправительственной организацией, которая занимается развитием образования в сфере IТ. BrainBasket стремится сделать IT-отрасль движущей силой экономического роста Украины путем улучшения образовательной инфраструктуры. Глобальной целью Фонда является содействие в подготовке 100 000 новых IT-специалистов до 2020 года.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, программа, IT-специалист, бойцы, обучение
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