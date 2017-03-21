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"Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"

21.03.2017 08:11
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"Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"

Предприятия горно-металлургической группы "Метинвест" на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, в понедельник, 20 марта сообщили об отмене ранее выданных от их имени доверенностей, передает агентство "Интерфакс".

Документы аннулировали, в частности, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, "Комсомольское рудоуправление" и "Краснодонуголь", говорится в сообщении.

Напомним, "Метинвест" заявил об утрате контроля над всеми активами в ОРДЛО. В компании сообщили, что на их предприятия на неподконтрольных территориях пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик. 

Отметим, что к предприятиям группы "Метинвест" относятся ЧАО "Енакиевский металлургический завод", ЧАО "Макеевский металлургический завод", ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и ООО "Метален".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%). 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, доверенность, Метинвест, Анна Ахава, ДНР, ЛНР
 
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