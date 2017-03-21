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"Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
В результате боевого противостояния в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) были ликвидированы 8 боевиков "ДНР", еще 16 – ранены.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.
"По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами, состоявшемся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери", - говорится в сообщении.
Ранее штаб сообщал, что в бою под Водяным были убиты 6 террористов, еще 9 боевиков были ранены.
Напомним, вчера около Водяного на мариупольском направлении произошел бой сил АТО с двумя ДРГ противника численностью около сорока человек.
Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии калибра 152 и 122 мм, а по укреплениям украинских военнослужащих около Широкино боевики вели огонь из минометов и БМП.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, потери, Водяное
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