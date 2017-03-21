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Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)

21.03.2017 08:41
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Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)

Вчера, 20 марта,  в пансионате "Джерело" в Пуще-Водице под Киевом, где проживает 168 переселенцев из Крыма и Донбасса, произошла перестрелка. Об этом сообщает волонтер Леся Литвинова, передает сайт novosti.dn.ua.

"В "Джереле" перестрелка. При всём моём отношении к компактным поселениям, там дети. Больше пятидесяти. И стрельба - это точно не то, что им нужно. От стрельбы они один раз уже бежали", - написала она в Facebook.

При этом волонтер Ксюша Киевская опубликовала на своей странице  в Facebook видео нападения. 

"Вот что творилось, в поселении "Джерело" час тому назад!!! Титушки в желтых желетках представились строителями от собственника Гомонайя!!! Потом признались , что им проплатили по 300 гривен...", - написала она.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, Киев, Пулитцеровская премия, перестрелка, титушки, переселенцы
 
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