Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российские командиры пытаются усилить дисциплину в "армиях ЛДНР" и не допустить уменьшения количества боевиков в подразделениях

21.03.2017 12:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские командиры пытаются усилить дисциплину в "армиях ЛДНР" и не допустить уменьшения количества боевиков в подразделениях

Командование российских оккупационных войск приказало руководству соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" соответственно) всячески препятствовать дальнейшему снижению комплекта рядового и сержантского состава передовых подразделений.

 По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, заперт распространяется на отпуска (в т.ч., по семейным обстоятельствам). Увеличен срок пребывание (ротации) подразделений на передовых позициях. За нарушение воинской дисциплины военнослужащих могут лишить на определенный срок денежных выплат и права на ротацию.

Это касается представителей 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (дислоцируется на юге Донетчины, в оккупированном Новоазовске). В частности, там перенесли ротацию разведподразделений и оформляют списки нарушителей воинской дисциплины, которых лишат права на замену.

А военнослужащим 7-й отдельной мотострелковой бригады (оккупированная Брянка, что на Луганщине) урезали размер денежнего обеспечения. Особенно досталось военнослужащим-инструкторам, которым выплатили лишь половину месяыной зарплаты (8000-9000 тыс. руб.) в связи с тем, что они не привлекались к несению боевых дежурств.


Фото: informator.media

Теги: Донбасс, разведка, дисциплина, наказание, командировка, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх