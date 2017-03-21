Российские командиры пытаются усилить дисциплину в "армиях ЛДНР" и не допустить уменьшения количества боевиков в подразделениях

21.03.2017 12:35

Командование российских оккупационных войск приказало руководству соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" соответственно) всячески препятствовать дальнейшему снижению комплекта рядового и сержантского состава передовых подразделений.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, заперт распространяется на отпуска (в т.ч., по семейным обстоятельствам). Увеличен срок пребывание (ротации) подразделений на передовых позициях. За нарушение воинской дисциплины военнослужащих могут лишить на определенный срок денежных выплат и права на ротацию.

Это касается представителей 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (дислоцируется на юге Донетчины, в оккупированном Новоазовске). В частности, там перенесли ротацию разведподразделений и оформляют списки нарушителей воинской дисциплины, которых лишат права на замену.

А военнослужащим 7-й отдельной мотострелковой бригады (оккупированная Брянка, что на Луганщине) урезали размер денежнего обеспечения. Особенно досталось военнослужащим-инструкторам, которым выплатили лишь половину месяыной зарплаты (8000-9000 тыс. руб.) в связи с тем, что они не привлекались к несению боевых дежурств.