- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)20:12
Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом
Россия всячески усложняет установления истины в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донетчиной летом 2014 года. Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.
По словам Сторожука, у Украины нет возможности проводить осмотр места падения самолета, поскольку указанная территория является зоной боевых действий и контролируется боевиками.
"И все члены Международной совместной следственной группы это понимают. Члены международной совместной следственной группы постоянно обращаются к России по поводу содействия в расследовании этого ужасного преступления. В то же время, Россия делает всё возможное, чтобы затруднить установление истины", — добавил он.
Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 г. над Шахтерским районом Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших — граждане Нидерландов.
Данный различный исследований утверждают, что "Бук" прибыл с территории РФ, а потом, после уничтожения самолета, отбыл туда же.
Фото: https://www.ukrinform.ua
Теги: Донбасс, Боинг, катастрофа, расследование
- "Российской вины не может быть, потому что этого не может быть", - в РФ открещиваются от катастрофы "Боинга" (ВИДЕО)
- Некрофилы: как боевик "ДНР" снимал с руки мертвого пассажира "Боинга" обручальное кольцо
- В разбившемся "Боинге" погибла жительница Донбасса
- На месте катастрофы "Боинга" найдены новые останки
- Азаров считает, что в деле "Боинга" надо допросить пилотов самолетов
- Судьба Каддафи или выдача "виновных" - две версии итога расследования по сбитому малазийскому Боингу
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)20:12
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
- Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка22:12
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- "Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти21:15
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов21:06
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»