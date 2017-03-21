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Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении
Россия создала новую 8-ю армию на границе с Донбассом, и наращивает силы 20-й армии на границе с Харьковщиной. Об этом на своей странице в facebook пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
"17 марта в российской газете "Известия" опубликована информация о создании новой 8-й общевойсковой армии для действий на "украинском направлении".
8-я армия будет развернута непосредственно на границе с оккупированным Донбассом, ее штаб будет базироваться в Ростове-на-Дону. Начато комплектование штаба армии и бригады управления. В состав армии включена вновь созданная 150-я мотострелковая дивизия, развернутая на самой границе с Донбассом в районе Миллерово. В составе дивизии - танковый, три мотострелковых, артиллерийский, зенитно-ракетный полки, батальоны разведывательный, связи и материального обеспечения. Командир - генерал-майор Петр Болгарев. 7 декабря 2016-го подразделения 150-й дивизии приступили к боевой подготовке на полигоне Кадамовский Ростовской области РФ. Озвученные сроки достижения боеготовности дивизии - май 2017-го.
В 2015-м году в Воронеже российское командование развернуло штаб 20-й общевойсковой армии, переброшенный на украинское направление из Нижнего Новгорода. В ее составе 23-я мотострелковая (Валуйки, Белгородская область), 28-я мотострелковая (Клинцы, Брянская область), 1-я танковая (Богучар, Воронежская область) бригады. В 2016-м одновременно с созданием 150-й мотострелковой, в составе 20-й армии начато создание 3-й мотострелковой дивизии в Богучаре. Дивизия формируется на базе 9-й мотострелковой бригады, которая ранее также базировалась в Нижнем Новгороде, и была соединением постоянной готовности, в связи с чем была переброшены на границу с Украиной в 2014-м году и принимала участие во вторжении в Украину. 3-я мотострелковая дивизия достигнет боеготовности согласно заявленным планам, также в мае 2017-го года.
8-я армия является объединением развернутым против Украины на южном направлении в составе Южного военного округа ВС РФ, и создает постоянную угрозу украинскому Донбассу. Ранее управлением войной в Украине осуществлялось непосредственно через структуры штаба Южного военного округа.
20-я армия развернута против Украины в составе Западного военного округа, и создает непосредственную угрозу Харьковской области.
Судя по всему, теперь оперативное управление 1-м и 2-м армейскими корпусами оккупационных войск на Донбассе будет передано именно штабу 8-й армии, а 150-я дивизия станет оперативным резервом и базой этих армейских корпусов а случай вторжения в Украину.
Таким образом, РФ создало постоянные армейские штабы для отработки сценария и управления войсками.
С 14 по 20 сентября у границ Украины Россия планирует провести военные учения "Запад-2017", в рамках которых в Западный военный округ будут переброшены соединения и части из разных частей РФ. Это будут крупнейшие военные маневры ВС РФ 2017-го года.
Несомненно, что эти угрожающие действия вызовут рост напряженности у границ с Украиной, и повышение боеготовности украинской системы безопасности и обороны, прежде всего на харьковском и черниговском направлениях.
Фото: 365news.biz/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Донецкая область, войска, граница, Харьковская область
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