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Русские производят только дерьмо и войну - Фашик Донецкий
Блогер с ником Фашик Донецкий на "Обозревателе" описыват первые дни после начала так называемой "Национализации" в "ДНР". В качестве примера взята некогда знаменитая и вполне успешная шахта "Комсомолец Донбасса".
Предлагаем текст полностью:
"Есть такое сладкое слово, от которого у безруких алкоголиков и распи*дяев слюна течет ниагарским водопадом - национализация. Бестолочи, которые в жизни ничего не создали, радостно хлопают в ладошки и искренне веруют, что им наконец-то упадет чуть больше, чем крошки с барского стола.
Есть такая шахта, которая называется Комсомолец Донбасса. Шахта находится на оккупированой рф территории Донбасса. До прихода бестолочей и алкоголиков из зажопинсков рф шахта работала. Люди получали зарплаты, людям шел подземный стаж работы. Шахта работала даже в условиях войны, даже в таких условиях руководство умудрялось платить зарплаты вовремя. Кстати, зряплаты платили такие же как и на неоккупированой территории, что давало обычным людям и их семьям шанс выжить при московских ценах на продукты и тотальной безработице.
Но вернемся к Комсомольцу Донбасса. Было: предприятие Ахметова, работа, зряплата в гривнах, стаж, регрессы, отпускные.
Стало: "национализация". То есть банальный отжим предприятия в пользу рф. Вопрос к двуногим : как можно вообще что-то национализировать, если нации нету как таковой в принципе ? Или слово "думать" у ваты отсутствует в лексиконе?
Что в итоге получили шахтеры Комсомольца Донбасса после отжима шахты с по:
максимум 30% зарплаты за март месяц от ДТЭК;
компенсации за неиспользованные отпуска - досвидос;
не будет вообще никаких компенсаций шахтерам вообще ни за что;
все начинается с "чистого листа": рышпублиганские трудовые книжки. Или простыми словами: трудовой стаж - на..., регресс тоже на... Представьте как обрадовались все те шахтеры, которым год-два осталось до пенсии? Все для людей, ага. Дыныры - все только начинается.
Хотя выход для шахтеров есть в данном случае и он прост: демпинговать по цене и искать где сэкономить. Чтобы снизить цену на продукцию, то есть на уголь, нужно: увольнять персонал, работать на старом оборудовании, экономить на технике безопасности, эконимить на зряплатах. На себе захарченко-ко экономить не будет, поэтому шахтеры получат взрывоопасные шахты с минимальным уровнем техники безопасности и минимальные зряплаты. Отжатое рабочее шахтное оборудование уедет в рф за наличные или в подарок. Можно и зубилом с молоточком уголь добывать, дидыдобывали ж.
Мораль: русские производят только говно и войну. Шахтеры Донбасса в этом тоже уже убедились".
Фото: lifedon.com.ua
Теги: Донбасс, война, фашизм, национализация, шахта "Комсомолец Донбасса", блогер
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